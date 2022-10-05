系統電(5309)9月合併營收3.03億元，月增0.47%，年增31.56%，受惠於雲端作業熱度不減，系統電除TPMS(胎壓偵測器)、ESS(儲能系統)、IPC(強固工業電腦)穩定出貨外，在UPS(不斷電系統)訂單也持續增加，有望為系統電挹注新的成長動能。

根據市場研究機構Canalys於年初指出，2021年全球雲端基礎設施服務總支出約為1917億美元，相比2020年的1420億美元，成長幅度高達35%，這代表CSP(大型雲端服務業者)未來會持續增加雲端相關業務，新資料中心的建置數量將不斷上升，在UPS的需求自然也能順勢上漲。

系統電表示，Data Center(資料中心)雲端網絡是與全世界連接，若是有一處發生故障，位於世界各地的據點都將受到影響，因此在Data Center使用的UPS皆需要經過多項嚴格的認證與審核，這樣的高要求也造就了系統電在市場上的絕對優勢。系統電近年不斷強化以B2B為主的高技術剛需市場，不論是ESS還是UPS都有專門的研發團隊，在經過一定的研發費用投入與多方的技術調整下，系統電已順利通過如UL1973、UL9540A、IEC62619等多個工控級儲能系統電池國際安全認證。

系統電前9月合併營收24.88億元，年增41.33%，已超越去年全年營收表現。

系統電UPS設計精隨在於電源備援設計，同時兼具電源供應及UPS不斷電系統的BBU(battery back-up unit電池備援模組)，應變電力供應不穩定時的高放電倍率支援，全新工業應用規格不僅優化Data Center建置成本、空間更節省、安全性更穩定等技術優勢，因應全球Data Center需求快速擴增，提供客戶可彈性擴充之客製化解決方案，預計將掀起一波裝置新變革。

法人表示，UPS本身的技術含量就高，在安全驗證的把關上也較為嚴謹，因此讓許多相關業者望而卻步，然系統電憑藉多年的技術業務經驗以及高階儲能電池安全認證助攻，目前已順利拿下國際資料中心訂單，加上雲端趨勢的持續發燒下，明年儲能動能成長幅度有機會突破雙位數成長，創造的營收獲利都將為系統電創下全新的里程碑。