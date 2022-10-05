80年代香港女星夏文汐，憑著與萬梓良合作電影《唐朝豪放女》一脫成名，被封為「性感女神」，來台參與電視劇《新龍門客棧》、《神雕俠侶》拍攝後，名氣水漲船高，不過與台灣富商黃冠博結婚後，便淡出演藝圈移居美國，不時透過社群網站分享近況的她，近來曬出身穿背心的照片，只見56歲的她身材依然凹凸有致，風韻猶存。

夏文汐1986年以《花街時代》獲金像獎最佳女主角提名，更被封為香港影壇「最有氣質的性格豔星」，演藝事業備受看好的她，來台接拍楊佩佩武俠劇《新龍門客棧》、《神鵰俠侶》，因此與台灣富商黃冠博相識，兩人交往2個月隨即閃婚，夏文汐也毫不留戀淡出演藝圈，目前定居美國育有3名子女的她，曾在節目中曝光兩層樓高的別墅豪宅，不僅坐擁無敵山景，還有戶外花園及大泳池，開的更是售價超過百萬的保時捷，生活過的相當奢華。

56歲的夏文汐身材依舊凹凸有致。(圖/夏文汐抖音)

夏文汐不時透過社群網站與網友分享近況，日前曬出身穿藍色背心裙的照片，只見保養得宜的她身材凹凸有致，全身雪白肌膚吹彈可破，一對傲人車頭燈則是搶盡目光，加上不見歲月在臉上留下痕跡，完全看不出來已經56歲，而她也大方對著鏡頭前擺出撩人Pose，舉頭投足都充滿女人味。

夏文汐保養得宜生活充滿活力。（圖/夏文汐抖音）

夏文汐2018年受訪時，先是認了跟丈夫聚少離多，接著更在微博發文：「2019年快過去了，希望香港早日恢復和平，也希望2020年之前，我的真命天子會出現」，似乎暗示已經離婚，期盼身邊有新的護花使者出現。