據新華社報導，中國常駐聯合國副代表戴兵美東時間4日表示，伊拉克戰略位置重要，民族宗教多元，應當成為地區合作的推進器，而不是地緣爭奪的博弈場。

戴兵在聯合國安理會審議伊拉克問題時表示，中方讚賞伊拉克同地區國家發展睦鄰友好關係、促進區域融合的努力，支持伊拉克與科威特一道努力，推動尋找科失蹤人員和國家財產工作不斷取得進展。中方一貫主張充分尊重包括伊拉克在內的所有國家的主權和領土完整，一貫主張通過合作的方式實現共同安全。

戴兵說，當前，伊拉克國內政治處於關鍵階段，面臨組建新政府等重大任務。中方衷心期待伊拉克各派別加強團結、妥處分歧，在憲法和法律框架下，通過對話協商就下步政治安排凝聚共識，為實現國家長治久安和發展繁榮奠定堅實政治基礎。國際社會各方應充分尊重伊拉克主權和主導權，支持伊人民自主選擇符合本國國情的發展道路。

戴兵表示，伊拉克為打擊「伊斯蘭國」，收復被恐怖極端組織佔領的領土付出了巨大犧牲。國際社會應繼續堅定支持伊拉克肅清恐怖殘餘勢力，鞏固來之不易的反恐成果。聯合國收集「伊斯蘭國」在伊罪證調查組要盡快向伊拉克移交所收集證據，助力伊拉克根據本國法律將恐怖分子繩之以法。中方歡迎伊拉克持續推進敘利亞霍爾營地內伊拉克公民的遣返和安置工作，敦促其他有關國家像伊拉克一樣負起責任，盡快推進在伊外國恐怖作戰分子及其家屬的甄別和遣返。

戴兵說，過去30多年，伊拉克局勢跌宕起伏，人民歷盡苦難。當前形勢下，國際社會應當繼續堅定支持伊拉克維護自身安全穩定，積極助力伊拉克加快國家發展重建，著力幫助伊拉克改善民生福祉。

戴兵呼籲，聯合國伊拉克援助團（聯伊援助團）等聯合國在伊機構要更多地把資源和精力放到支持伊拉克國家發展優先領域上來。聯伊援助團在開展人權、人道相關工作時，應當嚴格按照授權，注重同伊拉克政府的溝通協調，加強信息的甄別核實。