29歲男星許明杰過去是SpeXial的成員，母親為歌仔戲名伶許仙姬，近年許仁傑轉換跑道改演八點檔《天之驕女》，並當起直播主。近期他因酒後怒罵西門町賣芭樂阿嬤，又開直播嗆警察引起軒然大波，昨(4日)他在IG限動認錯後，今凌晨又宣布會暫時停止活動並關臉書留言，他坦言一切都是他酒後誤事，會徹底遠離酒精和尋求情緒管理諮商，希望未來成為更好的人。

許明杰日前到西門町跟朋友聚餐，離開時和賣芭樂的阿嬤起衝突，據《東森新聞》報導，可見阿嬤當眾下跪並雙手合十，求說：「阿嬤給你跪，不要找阿嬤的麻煩」，許明杰反嗆：「那你有沒有找我麻煩？」並問：「妳賺的比我多是實話欸，阿嬤妳跪我也沒用，我也可以跪妳啊」。

許明杰發文宣布暫停演藝工作。（圖／翻攝自許明杰 Brent臉書）

後來引來警察關切，許明杰不服氣，便開直播痛罵警員，表示：「我們一起來看一下，誰的收入比較高好不好，妳每一次都說做完這一筆就回家，警察先生你都不管」，但引發軒然大波後，許明杰火速刪了影片，並在IG限動承認：「很抱歉我昨天失態了，在這裡向所有的人道歉，對不起，也向所有關心我的朋友說一聲，謝謝。」

今凌晨，許明杰在臉書宣布要暫停目前手邊的演藝活動，並關臉書留言，暫時淡出螢光幕好好沉澱自己，他坦言檢討自己後發現都是因為自己喝醉才情緒失控，昨晚他已經向芭樂阿嬤跟當班的兩位員警致歉，因其中一名員警昨天休假，他也留下聯絡方式，表現出道歉誠意，「即日起，我會立刻尋求情緒管理諮商及徹底遠離酒精」，「我一定會改掉這些陋習，努力成為一個更好的人。」

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