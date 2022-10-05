1名網友日前把車停在路邊停車格，回來後發現車門上竟有一條條「檳榔汁」噴濺痕跡，幾乎整面車門都有檳榔汁，讓他崩潰怒罵髒話，照片曝光網友紛紛怒喊「乍看以為是血跡」、「真的詛咒他們」，也有不少網友分享類似經驗，要原PO一定要提告索賠。

該網友在臉書「爆怨公社」發文，他日前在新北市汐止某處停車格停車後，回來竟見到白色車身上有紅色汙漬，仔細看竟是「檳榔汁」，疑似是有人隨意吐檳榔汁到地上，而檳榔汁又遭其他車輛經過時噴濺而起，也有可能是騎士或駕駛直接朝路邊吐檳榔汁，並直接濺在原PO車上，讓原PO相當氣憤。

1名網友日前把車停在路邊停車格，回來後發現車門竟有一條條「檳榔汁」噴濺痕跡，幾乎整面車門都有檳榔汁，讓他崩潰怒罵髒話。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

1名網友日前把車停在路邊停車格，回來後發現車門竟有一條條「檳榔汁」噴濺痕跡，幾乎整面車門都有檳榔汁，讓他崩潰怒罵髒話。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該網友在臉書PO文大罵髒話，「我祝天下吃檳榔的都去X！」其他網友也氣憤留言「吐的人應該癌末了，所以無法控制自己」、「這個會暴怒欸，胎哥郎」、「真的沒水準，我有看過路邊被一整杯丟的那種」、「太沒公德心」、「真的詛咒他們」、「乍看之下，以為是血跡（嚇）」。

還有網友分享類似經驗，「我曾經一邊騎摩托車，直接被旁邊吐檳榔汁的人吐在身上，那天是晚上下班，我是有邊緣到看不到我的存在嗎？」「我之前車子被吐檳榔汁，對方賠了3600元」、「我遇過騎車行進中被前車吐檳榔汁，身體跟機車都中獎」，也有人緩頰「不要一竿子打翻一船人，不是每個吃檳榔的都是沒水準的」。