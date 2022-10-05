公費流感疫苗已在10月1日開打，小兒科醫師陳木榮表示，最近帶著兒子去給老婆打流感疫苗，怎料兒子不斷哭鬧，而老婆就這樣順手把針打在他的手臂上，讓他超級傻眼，也無法繼續管理表情，爆笑照片曝光後，吸引萬人朝聖，不少網友笑歪直呼，這表情就是被暗算的錯愕，而且微微張開的嘴巴彷彿在控訴「你打之前要說啊！」

暱稱「柚子醫師」的小兒科醫師陳木榮日前在臉書上分享，帶兒子「柚子小弟」去打流感疫苗，結果兒子說不要就不要，結果拿著疫苗的老婆，竟然就很順手的轉個手勢，把疫苗打在他的手臂上，讓他當場露出超級錯愕的表情。

陳木榮表示，那一針打到他身上後，兒子卻開始狂哭，讓他直呼「喂！我才想哭吧！我都沒哭，你哭什麼哭？」他也提醒大家，冬天快要到了，符合資格的人快去打公費流感疫苗，不合資格但想打的人，可去住家附近的診所自費接種。

貼文吸引1.1萬人朝聖，不少網友笑說，本來想罵醫師打錯人了，但看清楚對方是誰以後立刻噤聲。「是不是本來都快要罵出口了，一看到對象，要說的話就整個硬吞回去」、「好驚恐的表情」、「這個表情也太錯愕」、「一臉被暗算的驚訝」、「那個表情彷彿在說，你打之前要說」、「說好先打柚子小弟的，醫師娘不講武德」。

陳木榮也透露，後來他們一家都接種了流感疫苗，而他打的是細胞型的疫苗。而目前的流感疫苗有兩種類型，一種是陳木榮所接種的細胞型疫苗，另一種則是歷史較悠久的雞胚胎培養疫苗。

流感疫苗類型比較。（圖／翻攝自林智葳醫師臉書）

小兒科醫師林智葳表示，不管是雞胚胎培養疫苗或細胞型疫苗，兩者都是6個月以上就能打，不過，雞胚胎培養疫苗因歷史悠久，相對較安全；細胞型疫苗則是保護力較高。至於要怎麼選擇疫苗，醫師建議6個月以上，若會對雞蛋成分過敏，那就選細胞型疫苗，若不會就兩種類型任選。