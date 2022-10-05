隨著新冠肺炎的疫情爆發至今2年多，疫情也慢慢減緩，許多民眾相當期待能夠出國旅遊，而台灣也將在本月13日解封，航空相關產業又會再度活絡起來。台北松山機場最近也在臉書舉辦票選服務楷模活動，結果一名長榮航空的女地勤被網友推爆，目前暫居第一名。

台北松山機場近日在臉書舉行一年一度的服務楷模活動，並在臉書PO文：「松山機場的各個單位都推薦出最優秀的同仁來參選，歡迎大家一同參與服務楷模人氣票選活動，活動結束後照片按讚數最高的候選人將成為『今年松機的人氣服務楷模』」

目前票選活動進入第四天，其中令人印象深刻是1號候選人，長榮航空地勤林沐柔，擁有姣好的臉蛋與甜美的笑容，其優良事蹟包括曾經擔任航站出入國境體驗活動主持人、長榮航空松山機場辦事處服務推動種子教官、臺北航空站航空體驗營協辦人員。看到照片的網友紛紛在底下留言，「人美又善良」、「美到不行欸這個小朋友」、「認真的女生最美麗」、「是不是單身才是重點」、「美美的，超有氣質！」，近6千名網友按讚。

暫居第三名的為2號候選人立榮航空孫詩渝，一雙長腿與活潑陽光的氣質讓4千名網友按讚，其優良事蹟包括幫助超過報到時間的旅客處理機位，並協助順利搭上原定班機；耐心解說辦理退票之作業程序、管道及回答相關問題，網友們也在留言區表達讚美，「服務超優質，第一次給她服務就圈粉」、「氣質美女，讚」、「很親切有耐心且效率解決客戶疑問」、「你贏了，不用理由」，此文一出引起熱烈的討論，票選結果令人期待。