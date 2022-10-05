《品牌介紹》胖先生頂級生吐司源於創辦人熱愛旅遊，在日本的旅途中品嚐到了當地的生吐司，經驗的口感讓他難以忘懷。回國後、尋尋覓覓，始終品嚐不到當初在日本初嚐生吐司的感動，於是下定決心，親自尋找食材，經過反覆不斷的試驗及調整配方，終於做出那份最初的感動！

創辦人的理念：「我們堅持使用最頂級的天然食材，目的就是為了讓消費者可以吃得健康又安心。」希望能將這份感動，傳播到台灣各地，讓消費者在台灣就可以吃到日本當地的生食パン。

※早起的師傅

新鮮是最美味的保證。師傅們每天凌晨3:00開始準備做生吐司，從麵粉攪拌到發酵、分割麵團、一直到生吐司出爐，所有流程都是從早開始新鮮製作，絕不使用冷凍麵團。胖先生頂級生吐司100%使用「日本鳥越麵粉」全程「低溫發酵」，加上獨家金黃比例調配的「法國老麵」，獨門的「燙種」做法，製作過程完全不加任何一滴水。出爐後的新鮮生吐司口感鬆軟、奶香味十足，名符其實的「生」吐司，彷彿在您的味蕾上跳動著。

《環境》

一進門左手邊就可以看到店家精心佈置的擺設，有時候從門口經過也會多往店內看幾眼，蛋糕架上的生吐司太吸引人了，搭配門口放置的口味看板，讓人忍不住想進去一探究竟。

右手邊牆面則是擺放了一些歐風造型的擺飾。

而店內的生吐司本來就有很多口味可以選擇，如果是購買原味想來點不一樣的儀式感，可以再額外購買 Tiptree 果醬回家搭配唷！

《餐點》

豪華大拼盤 雞腿排好嫩而且很多汁！咬下去會爆汁呢。

一上桌的時候雞腿排香氣四溢，表皮金黃色的色澤，緩緩從雞皮縫隙流下的雞汁，讓人整個食欲大開且外皮超級酥脆！

沙拉裡面有毛豆跟蔓越莓乾，生菜口感脆而清爽，還有蘋果切片跟小番茄，中間的醬汁搭配沙拉會有鹹甜鹹甜的口感，原味生吐司真的好好吃，切成三角形搭配餐盤的配料，不知不覺就被大家清空餐盤。

香蒜起司烤生吐司

第一口香蒜撲鼻，第二口起司味很濃郁！整體不會很膩口，味道很香裡面還吃得到蒜頭的顆粒感，整體很有層次感，豐富又有嚼勁。

焗烤鮪魚烤生吐司

吐司外酥內軟，鹹度適中整體蠻清爽的！鮪魚起司撲的很滿，每一口都能吃的到，而且吃完鹹口味的生吐司之後，再來點甜滋滋的下午茶點心，可以說是撫平了努力上班的辛勞了。

可麗露

外皮吃起來酥酥的，較一般常見的口味，表現度適中，咬開後微紮實的口感。

費南雪

吃起來鬆鬆軟軟的，甜度都不會太高我覺得剛剛好！

巧克力芭蕾蛋糕

可可味道不會很甜膩，相較一般吃到的蛋糕來說，算是偏清爽的口味。可可味比較淡一點，如果再濃一點會更加分！

抹茶生乳捲

內餡口感非常滑順不死甜，完全不會膩很清爽！會讓人下次想再回購的品項。

抹茶歐蕾

奶味比想像重而且整體不會太甜，有抹茶淡淡的香氣！店內雖然有內用座位，但飲料都會以外帶杯的形式為主，不過我覺得這樣比較方便，免得喝不完還要另外打包。

拿鐵咖啡

因為我早上習慣喝咖啡，但又很不愛太酸太澀的口感，所以會偏向選擇拿鐵類的飲品，可以補充到微量蛋白質跟鈣，又能喝到咖啡香。而這杯的奶味感受喝起來比較重，咖啡香氣則比較淡，咖啡如果再濃烈一點會更好。

此篇與日日美食合作

IG:_rita.foodie