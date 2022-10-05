技嘉(2376)4日股價站回月線，重返「9」字頭。技嘉延續AMD X670系列主機板的成功經驗，本周推出包括AORUS、AERO及GAMING系列等採用最新AMD B650晶片組的主機板，以完整的產品線為講求高性價比的玩家提供更多優質主機板選擇。

技嘉精選的B650系列主機板內建PCIe 5.0 / 4.0 x16顯示卡介面及PCIe 5.0 / 4.0 M.2插槽，並搭載PCIe及M.2 EZ-Latch技術，讓玩家在拆卸顯示卡及拆裝M.2 SSD時，可以更輕鬆便利，也避免意外損壞插槽周邊零組件。此外最高16+2+2相全數位聯動式供電設計、105安培SPS電晶體、最高12層低損耗電路板…等用料，提高系統穩定性，為AMD Ryzen 7000系列處理器提供最佳的相容性及效能表現。

技嘉B650系列主機板提供玩家從ATX、Micro ATX到Mini ITX完整的產品線選擇，玩家可依照自己的使用需求、費用預算及各人喜好挑選適合的主機板，建構出性價比絕佳的電腦系統。技嘉精選的B650E主機板採用最高16+2+2相數位電源設計，特別是B650I AORUS ULTRA這款Mini ITX機種更搭載8+2+1相直出式數位電源搭配單相可處理105安培電流的Smart Power Stage設計，提供最穩定的電源管理控制及最佳電流平衡效果，確保AMD Ryzen 7000系列處理器可以有更穩定、純淨的電力來作為超頻效能的後盾。同時精選機種搭載的技嘉Active OC Tuner主動式超頻調校技術，可以讓處理器的超頻頻率及運作核心數依據不同電流配置需求及執行的應用程式特性，在原廠預設PBO配置與手動超頻之間動態切換，以相對應的頻率及核心數來執行的對的程式，讓系統效能發揮更精準有效率。

本次技嘉特別在Micro ATX甚至Mini ITX機種都搭載PCIe 5.0 M.2 SSD支援，讓玩家的小系統甚至迷你主機都可以帶來跟ATX系統一樣的電競體驗。而專為創作者設計的B650 AERO G在絕佳用料及創新設計概念下搭載技嘉獨家的VisionLINK技術，透過一條USB Type C傳輸線，同時滿足影音、資料傳輸及60瓦充電的需求，連數位手寫板的供電及運作都可以一線搞定，讓創作者更專注於創作，輕鬆完成精彩作品。