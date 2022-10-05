民眾黨新竹市長候選人高虹安競選辦公室發言人徐千晴。（圖／高虹安競選辦公室提供）

民眾黨新竹市長候選人高虹安競選辦公室發言人徐千晴。（圖／高虹安競選辦公室提供）

民眾黨新竹市長候選人高虹安，出眾學歷與科技人資歷獲極大關注。高競辦發言人徐千晴昨（4）日上任，針對選戰議題反擊綠營，卻因超高顏值、清晰口條與犀利發言，一現身即圈粉大批網友，有網友稱為「全台最美發言人」、甚至封為「民眾黨Jisoo」。其實擁有復旦大學國際法學碩士學歷的徐，畢業後便進入演藝圈，在大陸累積不少演藝作品亦曾演出電影，斜槓身分堪稱異數，在年底選戰中亦屬少見。

民眾黨提名的竹北市長參選人林冠年涉酒駕被撤銷黨籍和提名，同黨新竹市長參選人高虹安發聲明譴責酒駕，遭沈慧虹陣營批評是在「切割」。徐千晴昨日現身回應，稱高只是堅持心中價值與社會倫理，跟切不切割有什麼關係？反批難道要像沈慧虹一樣，在林智堅被台大和中華大學撤銷碩士時，繼續力挺嗎？

民眾黨新竹市長候選人高虹安競選辦公室發言人徐千晴。（圖／高虹安競選辦公室提供）

民眾黨新竹市長候選人高虹安競選辦公室發言人徐千晴。（圖／高虹安競選辦公室提供）

徐千晴以高虹安發言人之姿的媒體初亮相，迅速掀起網路熱議。網友湧入PTT論壇、各大YouTube影片及臉書相關連結留言：「全台最美的發言人！」「千晴好美」、「民眾黨Jisoo」、「我戀愛了」、「真的太漂亮了」、「她選哪裡？我心裡！」「口條好又回應犀利，有夠讚」、「民眾黨怎都找得到這種人材？」「這個比學姊還正」、「這是民眾黨第一美女了吧！」

PTT網友發文。（圖／截自PTT論壇）

PTT網友留言。（圖／截自PTT論壇）

YouTube網友留言。（圖／截自YouTube網頁）

據了解，徐千晴今年32歲、屏東縣出生、目前未婚，為文化大學法律學系財經法律組學士、復旦大學國際法學碩士，研究所畢業後便投入演藝圈，在大陸累積不少電視廣告、偶像劇、綜藝節目主持作品，更曾參與電影《阿九》演出。投入政壇後，擔任過國民黨新北市議員葉元之助理、民眾黨立法院黨團法案助理，自今年2月14日起出任民眾黨發言人，並被高虹安特別延攬為競選辦公室發言人。