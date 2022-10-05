根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣咖啡市場年產值約800億元，一年喝掉28.5億杯咖啡、平均每人喝下約200杯咖啡，PChome 24h購物也看好「黑金商機」，宣布攜手「碧利精品咖啡」，重磅推出「Roast to Order」全新服務，主打「接單現烘」、「當日出貨」兩大特色，下單後從烘焙、挑豆、包裝、檢貨、出貨，在24小時內光速完成，因此消費者在收到咖啡豆後，是新鮮度與風味感絕佳的時機點。

PChome 24h購物10月10日前推出「世界咖啡日」，全站指定咖啡或飲料滿1000元現折100元。（PChome 24h購物提供）

同時更集結雀巢、UCC、伯朗咖啡、台灣熱門人氣咖啡廳「湛盧」及「Simple Kaffa興波咖啡」等超過20大咖啡品牌、近4000款咖啡商品，在10月10日前推出「世界咖啡日」，全站指定咖啡或飲料滿1000元現折100元，還有超過上百款咖啡杯、保溫杯及手沖咖啡器具，在25日前打造「國際咖啡日」，祭出指定商品滿1000元就送100 P幣活動，從平價到精品咖啡，以及咖啡周邊用品等，一站滿足咖啡控全方位的各種需求。