【LIVE直播】綠北北基桃候選人跨區大合體 最新北市街頭民調陳時中支持度22％又墊底｜2022.10.04 @中時新聞網

民進黨北北基桃市長參選人林佳龍、陳時中、蔡適應、鄭運鵬4日上午在新北市板橋區合體，並共同簽署「首都願景、首都治理、首都優先」3大共同政策主張連署書。港媒評論認為，四人難得同台卻未動員營造氣勢，僅發表共同治理願景，場面稍微冷清，耐人尋味。

民進黨北北基桃4個參選人昨拋出共同政見，要結合產官學界成立「2050台灣首都願景規劃委員會」、「首都區域治理論壇」及「專責行動辦公室」，並優先針對交通、流域、環境、產業4大課題，推動市政項目的區域合作。然而，港媒《中評社》認為這場活動場面略顯冷清，並分析指出，此次活動地點在新北市，林佳龍勢必有最大話語權，蔡適應與林佳龍同屬正國會，兩人關係理當最沒有問題；鄭運鵬背後最主要的支撐力量為桃園市長鄭文燦，鄭文燦與林佳龍同屬民進黨內學運世代出身，鄭運鵬與林佳龍也不至於有利害衝突。因此，陳時中和林佳龍之間的關係，成為外界關注焦點。

該評論認為，陳時中把林佳龍「擠開」後得到參選台北市長的機會，如今選情卻不太樂觀，看在林佳龍眼裡恐有另番滋味。四人同台也沒有動員陸戰部隊，場面略嫌冷清。