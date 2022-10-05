立法院交通委員會邀請國家通訊傳播委員會主任委員就「鏡電視設置爭議對國家通訊傳播委員會獨立公正性之影響」專題報告，國民黨立委高舉標語並要求NCC主委陳耀祥下台，陳則自備「請尊重獨立機關」手牌回擊。（姚志平攝）

鏡電視爭議延燒，立法院交通委員會今邀國家傳播通訊委員會（NCC）主委陳耀祥專案報告並備詢，國民黨團總召曾銘宗一上台就講結論，直接訴求「鏡電視撤照、陳耀祥下台」，鏡電視取得執照疑點重重，NCC極盡護航之能事，陳耀祥已經不適任，應該立即下台。

立委賴士葆表示，陳耀祥壞事作盡，完全配合政黨操作，「歷史會記住你」，當初民進黨在野時，強調黨政軍退出媒體，現在是全力介入媒體，「一個人一個台」。

賴士葆表示，中天撤出之後換華視進去52台，收視率極低，這就是政治介入的結果，華視親蘇貞昌、鏡電視是英系的，直嗆陳耀祥就是個傀儡主委，為了官位，自作賤到這個程度，甚至甘願做民進黨的走狗。

現場藍委發動人海戰術，舉著「鏡電視撤照、陳耀祥下台」的牌子大喊「陳耀祥下台」、「傀儡陳耀祥」，召委魯明哲宣布會議暫停3分鐘，緩和現場氣氛。

立委傅崐萁表示，NCC這麼多的風波，陳耀祥沒有一件解釋清楚，這麼大的醜聞、社會有這麼多的質疑，但陳耀祥卻選擇「厚顏面對」，並質疑陳耀祥與鏡電視的關係無法釐清，是蘇貞昌的小弟、是裴偉的小弟，說走狗太粗魯，但「以後送來立院的不是便當、是骨頭」，籲陳耀祥要知所進退，不要搞到遺臭萬年。

立委邱顯智主張，應該針對此案成立調查小組，才能釐清真相，先前在4月就有提出臨時提案，結果兩次都被表決封殺，如今希望讓國會有監督的職權，讓真相跟審查過程可以攤在陽光下，這才是對NCC維持獨立性、恢復國人信任最好的方式。

立委陳椒華說，陳耀祥是獨立機關主委，但「你有獨立嗎？」先前叫NCC調查，結果NCC送來的是鏡電視寫的報告，公布錄音帶後，裴偉說是變造剪接，「你不用調查嗎？誰在說謊？」裴偉去年7月又發簡訊，說他跟府院施壓，「施壓就是施壓你啊！」要求成立調查小組、也請交委會向鏡電視前董事長要錄音帶去鑑定。

立委王婉諭則說，NCC破紀錄讓鏡電視補件超過30次以上，陳耀祥不顧其他委員反對，逕自通過鏡電視執照，這些都違反要求鏡電視取得執照，根據公布的錄音檔，看到太多府院介入的痕跡，並要求陳耀祥儘速讓鏡電視執照通過，裴偉的說法更一變再變，沒辦法說清楚，為釐清真相，善盡國會監督職責，呼籲綠營支持。