依現行的溫室氣體階段管制目標，原訂2020年時要較2005年下降2％，但經卻僅下降1.88％，其中電力排放係數（每產生一度電排放的二氧化碳），雖然已在2020年時達0.502公斤，但仍未達成0.492公斤的目標，環保署在今天業務報告時指出，已請6大部門主政部會檢核部門階段管制目標執行狀況，並在今年年底前向行政院報告。

依現行「溫室氣體減量及管理法」規定的國家溫室氣體長期減量目標為2050年時降為2005年溫室氣體排放量的50％以下，而依管制目標指出，2020年時較2005年減量2％，2025年減量10％，2030年減量20％。

環保署署長張子敬表示，2020年氣體排放量較2005年下降約1.88％、未達目標的2％，已刻正檢討中。

環保署提及，電力排放係數並未如期達標，環保署已請能源、製造、運輸、住商、農業及環境等6大部門主政部會檢核部門階段管制目標執行狀況，於今年年底前向行政院報告。