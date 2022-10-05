金曲台語歌手高向鵬跌倒昏迷一年 驚傳不敵病魔辭世享壽66歲

台語歌手高向鵬一年多前傳出過馬路時跌倒，緊急送醫後因他求生意志強烈，雖昏迷但指數不斷向前，圈內好友也不斷幫她祈福，未料今傳出高向鵬仍不敵病魔病逝，享壽66歲，演藝經紀公司執行長林祖兒在臉書發文說：「祝福你在天堂上繼續大紅大紫」。

稍早，巴瀝史演藝經紀公司執行長林祖兒在臉書透露高向鵬過世，她分享和高向鵬合作印象最深的一場活動紀錄，「因為向鵬哥喝到超嗨了，我在後台一直顧著你到正式上台演出」，更難過表示：「祝福你在天堂上繼續大紅大紫，更謝謝高大牌同場活動工作時，帶給大家的歡樂，人生的課題畢業了」。

林祖兒發文。（圖／翻攝自林祖兒臉書）

據知，高向鵬去年10月過馬路時意外跌倒，一度傳出高向鵬昏迷指數從4進步到5，情況逐漸變好，但之後沒新進展，高向鵬友人則表示，雖然他指數變好，但仍未清醒，已在醫師建議下氣切，四肢會動，但後續狀況仍沒有好轉，後來則轉院到位於桃園的醫院。

朋友當時無奈說：「既然四肢還有反應，怎麼可能放棄」，坦言家人都打算「長期抗戰」，而高向鵬出道多年，過去和方怡萍是經典對唱組合，並以〈福氣啦〉獲得第8屆金曲最佳演唱組獎肯定，未料去年遭逢一場意外後就臥病在床，如今傳出驟逝，讓圈內好友都相當震驚唏噓。