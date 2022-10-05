賴峰偉、陳雙全兩人都熱衷運動，愛運動的人都有運動家精神，是永遠的最佳隊友，「澎湖隊」有他助力，絕對能打出一場又一場漂亮的勝仗。（張茂雄攝）

澎湖縣長賴峰偉5日在臉書粉專發文指出，副議長陳雙全是大家公認的「暖男」，他有成人之美、樂於助人，總是為人設想，尤其愛運動的人都有運動家精神，是永遠的最佳隊友，「澎湖隊」有他助力，絕對能打出一場又一場漂亮的勝仗。賴峰偉在陳雙全主持最後一次的總質詢時，轉身對陳雙全說「要退而不休喔！」，似乎透露出兩人關係有「破冰」的跡象。

陳雙全在議會生涯即將劃下休止符之際，強調未來無論身在何處，從政初衷沒變，他還會退而不休，只要澎湖鄉親需要他的服務，他就會在那裡。即便最後一次總質詢，在政壇25年的他，有千言萬言想對鄉親訴說，但他考量議員胡松榮之前確診，未能出席總質詢，因此讓出20分鐘給胡，自己只用不到2分鐘發表告別感言。

賴峰偉表示，他的三任縣長任期都與陳雙全重疊，陳非常關心澎湖的醫療、交通、長照、漁業、環保、教育、文化、體育，是一位有全方位關懷及跨領域統合能力的政治人物，他更以充沛的行動力，驅動著縣府團隊不斷突破極限，增進民眾福址。

賴峰偉說陳雙全都熱衷運動，一起攜手舉辦過沙灘排球、足球、棒球、直排輪、羽毛球、桌球、田徑等大小賽事，更共同發展風帆船、風浪板運動，將澎湖推向水上運動的國際舞台。愛運動的人都有運動家精神，是永遠的最佳隊友，「澎湖隊」有他助力，絕對能打出一場又一場漂亮的勝仗。