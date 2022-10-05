大陸執行嚴格防疫政策使整體消費力疲弱，加上拜登政府祭出新一波晶片管制措施，拖累大陸半導體產業表現，根據官方數據統計，今年前八月高達3470家晶片相關廠商倒閉，此數字超越2021年3420家及2020年1397家。專家分析指出，北京政府想達成晶片自主，但全球90%以上的高科技晶片來自台灣，台灣獨有的先進加工技術難以複製。

南華早報報導，大陸在2020年有2萬3100家半導體企業成立，到了2021年更暴增到4萬7400家半導體廠商註冊、刷新紀錄，但今年前八月已有高達3470家晶片相關廠商倒閉。

北京在2015年發布「大陸製造2025」計畫，其中一項目標是半導體自給率，從不到10%的情況下逐步提昇，在2020年達到40%，並於2025年自給率來到70%，但根據研調機構IC Insights調查，大陸2020年半導體自製率僅16%。

塔夫茨大學（Tufts University）國際歷史教授克里斯米勒 （Chris Miller）在《晶片戰爭：世界上最關鍵技術的爭奪戰》著作中指出，晶片業在過去幾個月面臨更大的壓力，受到地緣政治緊張局勢，大陸經濟放緩、清零政策影響，美國對大陸轉讓技術的限制也越來越嚴格。

米勒強調，晶片廣泛應用於汽車、智慧手機、醫療設備、人工智慧應用以及武器系統等，全球90%以上的高科技晶片都來自台灣，即使大陸是全球第二大的經濟體，也無法複製台灣獨有的先進技術。

米勒提到，大陸升級半導體技術最快的方式是以武力入侵台灣，但戰爭將導致台灣半導體製造業停擺或破壞，對全球經濟是一場「災難性的」事件，全世界的計算能力將因此減少37%，而重建台灣晶片產能，至少需要5年以上的時間。