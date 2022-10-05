隨著全球化趨勢逐漸發展，許多外籍新移民飄洋過海來到臺灣求職生根，但在人生地不熟又語言不同的情況下，他們必須付出更多努力獲得理想生活，現年42歲的印尼籍新移民阿西，靠著臺北市就業服務處的輔導及課程，陪伴她走過求職甘苦，如今總算排除萬難找到合適的工作，成功融入臺灣職場生活。

為使新住民求職路更加順利，臺北市就業服務處不定期開設新住民就業研習班相關課程，提供多樣化就業資源，舉凡職涯規畫、盤點自我、履歷健檢、模擬面試及陪同面試一條龍服務，協助新住民們解決就業障礙，於職場上有立足之地。

阿西婚前以外籍看護工身分來臺工作3年，因緣際會下結識臺灣丈夫，婚後她不甘於只到國小學習語言，期許自己能分擔家計和娘家經濟壓力，礙於工作經驗單一且中文能力不佳，始終未能找到合適的工作，直到丈夫帶著她前往就服站諮詢，才讓生活露出一片曙光。

當時業輔員努力推介阿西屬意的家庭幫傭或清潔廚務，先是媒合位於陽明山的家事服務工作，她一待就是7年多，豈料雇主給予阿西的工作日益龐雜繁重，阿西感到難以負荷，不得不辭職，下份餐廳工作上軌道後，又遇上先生中風，她的求職生活因而中斷。

幸好在業輔員鼓勵下，阿西在丈夫身體康復後繼續踏上求職路，期間還修習新住民就業研習課程，加入多場艋舺站現場徵才活動，成功媒合至知名餐廳擔任洗碗工，然而跟同事溝通不良，又萌生轉職的念頭，業輔員第一時間得知後，給予她相當大的心理及就業轉換的支持，最後成功推介阿西到飯店擔任房務。

如今阿西已上工將近1個月，她笑說自己不怕工作困難，只要同事相處開心，許多工作上的勞累都能克服，雖然求職路上歷經很多轉折，她認為這是上天給的挑戰，只要用積極奮發的態度，定能走出自己的路，多虧就服處提供諸多課程資源，工作期間持 續給予關懷建議，讓她日漸茁壯。

阿西也推薦有求職需求的新住民朋友，赴就服處尋求幫助，可以上台北就業大補帖網站查詢相關資訊，或撥打艋舺就業服務站專線02-23085231洽詢。

（臺北市就業服務處就業安定基金補助廣告）