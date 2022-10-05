美國公債殖利率持續下跌，周二華爾街股市延續前一日強勁反彈的升勢，四大指數全面飆升。道瓊指數漲逾800點、收復30000點大關，兩天來上漲超過1500點。標普500指數漲逾3%，創下兩年來最大單日漲幅，本周以來大漲5.7%，創下2020年3月最佳雙日表現。美國經濟數據疲軟，以及澳洲央行意外只升息25個基點，令聯準會可能放緩升息步伐的預期升溫。

由於美國公債殖利率從逾10年高點回落，過去兩個交易日市場氣氛好轉。周二美國10年期公債殖利率約來到3.63%，盤中甚至一度跌破3.6%，與上周升破4%的高點相比已顯著下滑。

財務狀況拉警報的瑞士信貸反彈大漲12%，以及美國8月職缺數創下近2年半來最大跌幅，令美股漲勢如火上添油。最新出爐的職缺數據顯示美國勞動力市場轉弱，部分操盤手押注聯準會激進的緊縮政策可能比預期更早退場。

美國債息持續下跌，對利率敏感的科技股勁揚，蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜等重量級科技股帶領大盤衝高，那斯達克指數大漲3.34%，費城半導體指數飆升近4.5%，台積電ADR漲逾5%，聯電和日月光ADR均漲逾7%。

★主要指數

道瓊指數漲825.43點或2.80%，收30,316.32點。

標普500指數漲112.50點或3.06%，收3,790.93點。

那斯達克指數漲360.97點或3.34%，收11,176.41點。

費城半導體指數漲106.80點或4.46%，收2,500.11點。

★消息

澳洲央行周二宣布現金利率提高25個基點，至2.60%，創下9年新高，這個連續第6度的升息決議令市場大感意外，投資人原本預期該央行至少會升息50個基點以跟上聯準會的升息步伐。

周二歐洲股市開高走高，泛歐Stoxx 600大漲3.12%，收在全日最高峰403點。英國政府決定不取消45%最高所得稅率持續給市場帶來提振，英鎊連漲第6日，盤中一度大漲1.48%，報1.149美元。美國職缺數大減，聯準會可能放緩升息速度的預期亦令歐股士氣大振。

市場重新燃起美國央行可能放緩升息步伐的希望，但聯準會理事傑佛遜（Philip Jefferson）表示，通膨是美國央行所面臨最嚴重的問題，可能「還需要一些時間」才能解決。舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，央行仍需繼續升息，以抑制通膨。

周二紐約期油收漲3.45%，為每桶86.52美元。倫敦布蘭特期油收漲3.31%，為每桶91.8美元。消息指出OPEC+可能在周三會後宣布每日減產200萬桶。

美國勞工部公布，職位空缺及勞動力流動調查報告（JOLTS），美國8月職缺月減111.7萬，為1005.3萬個，少於市場預期的1108.8萬個，創下2021年6月來新低，並創下2020年4月來最大單月跌幅。職缺率自7月底的6.8%下滑至6.2%，創下2021年5月來新低。