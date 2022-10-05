★分析

Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene表示，在今年大幅升息之後，澳洲央行是全球第一個主要央行意識到現在是放緩升息步伐的時機，市場期盼聯準會在第四季某個時候也會說出同樣的話，不是停止升息，而只是放慢步伐，這就是美股大漲的原因。

Triple D Trading Inc創辦人兼市場結構分析師Dennis Dick表示，兩周後當財報季登場時，利率升高的影響可能會反映在公司業績上。我們的處境仍然艱難，我確實認為這個財報季不會太好，如果其中一個巨頭發出警告，這波漲勢就可能瞬間嘎然而止。現在這只是一種跌深反彈（relief really），而非新一輪牛市開始。

Neuberger Berman資深財富顧問Holly Newman Kroft表示，目前的反彈與我們今年的「夏季反彈」沒有什麼不同，人們喜歡抓住好消息，但在聯準會發出停止升息的信號之前，美股不會真的復甦，而這在通膨開始下降之前不會發生。

★類股

標普500指數11大類股全面收高，受油價持續大漲激勵，能源類股漲4.34%，表現最佳；其次為金融股漲3.79%。非必需消費類股、原物料股、工業股、科技股漲幅均超過3%。必需消費類股漲1.53%，漲幅最小。

由中概股組成的金龍中國指數大漲5.44%。

★重磅股

重量級科技股全漲，蘋果漲2.56%，微軟漲3.38%，亞馬遜漲4.50%，Alphabet漲3.04%，特斯拉漲2.90%，Meta漲1.20%，網飛漲0.71%。

道瓊指數成份股全漲，波音漲5.92%，漲幅最大，其次為Salesforce漲5.29%，高盛漲5.25%。可口可樂漲0.23%，漲幅最小。

主要晶片股全漲，輝達漲5.23%，恩智浦漲5.22%，高通漲4.39%，美光漲4.33%，應用材料漲3.66%，德州儀器漲3.32%，英特爾漲2.71%，超微漲2.71%。

★焦點股

蘋果漲2.56%，收146.10美元。歐洲議會以602票對13票壓倒性通過新法，歐盟境內所有智慧手機、平板電腦、攝影相機充電接頭，將自2024年底起統一採用Type C規格，歐盟這個首開先例的做法料將對獨家採用Lightning充電接頭的美國消費電子產品巨頭蘋果公司影響最大。

美光漲4.33%，收53.96美元。該記憶體晶片大廠宣布擬在紐約上州地區投資高達1,000億美元建造新晶片廠，第一階段投資額為200億美元。這將是紐約州歷來規模最大的民間投資案，為該州創造約50,000個工作機會。該廠將於2024年起施工，預計於2026年投入營運，將成為美國本土最大的半導體設施。

推特漲22.24%，收在52美元。該社群平台證實特斯拉執行長、全球首富馬斯克已經來函表示將按照原定協議，以每股54.20美元價格完成對推特的收購。這意味著馬斯克將撤回取消收購的訴訟，而這個早在今年4月就已經敲定的440億美元交易，在經過數個月纏訟之後，終於有望塵埃落定。特斯拉漲2.90%，收249.44美元。

Rivian Automotive大漲13.83%，收在36.30美元。該電動車新創公司宣布伊利諾州組裝廠第三季電動車產量達到7,363輛，創下史上新高，該季交車量為6,584輛。Rivian並維持2022年全年生產目標不變，為2.5萬輛。

通用汽車大漲8.91%，收在35.80美元。通用公布Chevrolet兩款電動車Bolt EV與Bolt EUV第三季銷量合計達14,709輛，創下新高。此外，通用第三季在美國的汽車總銷量年增24%，突破55.5萬輛，優於日本豐田汽車的52.6萬輛（年減7.1%）。通用並宣布Chevrolet Bolt系列電動車產量將由今年的4.4萬輛提高到明年的逾7萬輛，以滿足成長的需求。

美國二手服飾交易平台Poshmark大漲13.10%，收在17.61美元，此前南韓網站巨頭Naver宣布將以12億美元進行收購，作為進軍美國電商市場的策略性投資。

★台股ADR

台股ADR僅中華電信下跌。

台積電ADR漲5.14%，收72.81美元，換算台股價格為462.31元。

聯電ADR漲7.41%，收6.09美元，換算台股價格為38.67元。

日月光ADR漲7.52%，收5.43美元，換算台股價格為86.2元。

中華電信ADR跌0.06%，收35.49美元，換算台股價格為112.67元。