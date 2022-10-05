昨日王男騎機車再度進入學甲，被車牌辨識系統偵獲，警方立即將他攔查。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

高雄市46歲無業王姓男子，平時四處行竊，上個月29日潛入台南市學甲區一處民宅偷取4隻黃金製招財龜，學甲警方獲報後調閱周邊監視器，鎖定嫌犯騎乘機車的車牌號碼，昨日王男騎機車再度進入學甲，被車牌辨識系統偵獲，警方立即將他攔查，並帶回派出所調查後送辦，不過4隻招財龜已遭王嫌轉賣，讓被害人欲哭無淚。

上個月29日王男入侵學甲區一處民宅竊取4隻黃金製招財龜，被害人發現後馬上報警；被害人說，被偷的4隻招財龜，總共1大3小，是在20多年前，為了保佑店面生意興隆，到學甲一間廟宇求得，如今卻遭人偷竊，損失金額超過14萬元。

學甲派出所所長顏子健至現場勘查竊嫌可疑逃離路線，調派警員鄭詠瑄、顏嘉鴻等人利用調閱監視器，發現竊嫌於犯案前、中、後，均穿著不同衣物，明顯是有備而來。王男昨日再次進入學甲區，隨即被警方逮捕，警詢後將王男依照竊盜罪移送。

學甲警分局分局長蔡宗昌呼籲，平時店家應加強防盜措施，除裝設監視器、強化鎖頭外，營業所得現金，於每日打烊時務必回收，貴重物品亦應鎖在保險箱內，才能增加歹徒行竊的難度，防杜竊嫌覬覦。