新莊中港大排驚見火團 男子全身著火燒成焦屍 09:372022/10/05 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新莊區中港大排今（5日）早被人發現一處樓梯下方突然冒出火團，近看竟是1個人全身著火，警消到場時火已被撲滅，但該民眾已全身焦黑死亡。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新莊區中港大排今（5日）早被人發現一處樓梯下方突然出現火團，近看竟是1個人全身著火，警消獲報到場時火已被撲滅，但該人已全身焦黑、明顯死亡，目前警方封鎖現場調查中，詳細事發原因仍待釐清。 新北市新莊區中港大排今（5日）早被人發現一處樓梯下方突然冒出火團，近看竟是1個人全身著火，警消到場時火已被撲滅，但該民眾已全身焦黑死亡。（民眾提供） 新月廣場化身廟埕 布袋戲、歌仔戲熱鬧上演 新莊男酒駕迴轉肇事 騎士閃避不及撞上喪命 開山路突聞怪味 金門男跳車目睹愛車燒成火球 #中港大排 #著火 #警消 #火球 #新莊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 關懷弱勢 新北議長蔣根煌贈社福機構慰問金 11:482022/09/29 政治 新北8筆土地將開標 地政局10／12辦理 11:332022/09/28 財經 儒鴻企業斥資64億 新莊總部啟用 04:102022/09/28 地方新聞 新莊第一公有市場 2029搬新家 04:102022/10/04 地方新聞 新莊 儒鴻企業營運總部磅礡落成 17:492022/09/27 區域情報-新北 新北地政局與輔大簽訂MOU 將重現塭仔圳古圳 16:032022/09/26 生活 屏東鐵皮屋失火 保養廠來不及移車「多部汽機車成火球」 19:452022/09/27 社會 儒鴻企業斥資64億元建總部 侯友宜提新莊成大台北中心 13:192022/09/27 財經 蔡適應擬發警消港都加給 林右昌：從行政區劃全盤考量 17:102022/09/27 政治 新北百貨周慶 滿三千贈五百 04:102022/09/30 時尚消費 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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