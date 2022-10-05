新北市新莊區中港大排今（5日）早被人發現一處樓梯下方突然出現火團，近看竟是1個人全身著火，警消獲報到場時火已被撲滅，但該人已全身焦黑、明顯死亡，目前警方封鎖現場調查中，詳細事發原因仍待釐清。

新北市新莊區中港大排今（5日）早被人發現一處樓梯下方突然冒出火團，近看竟是1個人全身著火，警消到場時火已被撲滅，但該民眾已全身焦黑死亡。（民眾提供）