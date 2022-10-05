大家常說酒後會亂性，但醫師表示，酒後表面很有「性趣」，事實上性慾卻難以被激發，對男性來說，喝太多酒，會造成勃起功能障礙、早洩，甚至無法射精等，且一旦等到喝茫了，人最想做的事情應該是睡覺。此外，長期過量飲酒會造成很多健康問題，甚至會讓大腦神經細胞受損萎縮。

假期前夕許多人不免想喝酒放鬆、甚至與伴侶助性一番，但台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師陳偉傑與羅詩修在臉書粉專上解析，酒後是否真能亂性，還是酒後會無力、導致不舉？

陳偉傑表示，人體中樞神經可分為「抑制神經元」與「興奮神經元」，人喝酒後，酒精會開始抑制「抑制神經元」，使人失去自制能力，剛開始是種微醺的舒服狀態，也會讓人較多話、覺得自己較性感、也更易有衝動傾向。

陳偉傑進一步表示，所謂的「酒後亂性」，是指「性格」而非性愛，有可能會讓平時斯文木訥者變成嘮叨鬼，小酌微醺的感覺確實有助性生活，但這時大腦仍還是清醒的，等到喝茫了，最想做的事情應該是睡覺。

然而，隨著喝下更多的酒，羅詩修表示，抑制神經元與興奮神經元都受到抑制，人越來越無法控制肌肉運動機能、走路開始搖晃，這時全身肌肉都已不受控，人因此感覺四肢無力。

也因此，酒後其實會無力不舉。羅詩修表示，酒後雖然表面很有性趣，事實上性慾卻是難以被激發，對男性來說，會造成勃起功能障礙（硬不起來）、早洩、延遲射精甚至無法射精；對女性而言，則會因私密處分泌物減少等原因，而感到性愛過程的疼痛，也難以達到性高潮。

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