10月8日正式進入寒露節氣，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，寒露代表深秋的到來，寒氣驟降時最容易舊疾復發，提醒大家要開始注意養生。不過，生肖豬、生肖猴、生肖牛、生肖兔運勢卻非常旺，可以試試彩券會有不錯的機會中獎。邱彥龍老師強調，除了財運跟工作運佳，這四個生肖寒露期間也有脫單機會。

▍Top4：兔

屬兔的人，若能善用你特別喜歡或一學就上手的技能，就可以擁有高人氣，寒露這段期間，海外或異地財運特佳，如果能藉由學習來提升智慧和技能，對自己會有很大的幫助。但邱彥龍老師也提醒，這段時間要特別注意飲食以及和化學藥品、溶劑的接觸，容易有中毒發生。

單身的兔寶寶，請把握這段時機，會有海外的緣份，有機會脫單。

▍Top3：牛

屬牛的人，在這段期間文昌運特別強，能快速學習並且獲得受用的知識，人緣跟人氣都能大大的提升，建議多充實自我，會是未來最大的財富，牛寶寶這段期間投資自己的腦袋是最好的選擇。

單身的朋友，這段時間，男生容易吸引到年長或者愛照顧人的女性，但建議要主動出擊才有機會脫單，女生需要先透過認識，花比較長的時間去經營，才有機會開花結果，一旦缺乏溝通跟聯繫，緣份很容易斷掉。

▍Top2：猴

屬猴的人，在這段期間擁有很強的邏輯企劃與溝通能力，善用自己優秀的技能加以實行，穩住腳步，確立方向，未來指日可待。

單身的朋友把握這段時機，有老少配的對象機會，找女朋友的猴寶寶，另一半會因你的財富跟心靈安定而被吸引，找男朋友的猴寶寶，另一半會被妳的特殊氣質與聰明才智所吸引，多聊天就容易成功。

▍Top1：豬

屬豬的人，在這段期間工作運很強，很多的工作機會與財運上門，凡事別太心急，著急容易壞事，建議先把事情溝通清楚，雙方都明白了，加上開心與努力，會讓豬寶寶名氣、人氣與財運大增，請把握自己的好運。

單身的朋友這段時機，能有快速脫單的機會，快的話還有望生個兔寶寶。