高雄輕軌C20台鐵美術館站到C24愛心之心站今（5）日將試營運，連日來藍綠為「停工之說」互嗆。國民黨高雄市長參選人柯志恩今早受訪時反批，如果前市長陳菊規畫得夠好，何須韓市長停下來再一次聽民意，不要每次發生事情，都把罪歸於前朝，利益都由他們來收，這樣是不公平的。

高雄市長陳其邁近日指出，輕軌在前市長韓國瑜任內「說停就停」，延宕快2年，而自己上任後努力追回落後的進度。今天下午陳其邁也將出席輕軌通車典禮，屆時「停工之說」勢必又成為媒體關注焦點。

針對輕軌爭議不歇，柯志恩今到大立（仁德）早市掃街前受訪時指出，民進黨民代必須看清楚，從陳其邁後面做的記錄當中，可以明顯看到韓團隊執政時是傾聽民意，開了非常多的公聽會，學者專家也特別提出來，在復工前須考量人本交通環境問題，當時只是停下來搜集更多人意見，這些都在專家會議上也都有詳細記載。

「如果只是要怪前朝，我請問陳市府怎麼不怪前前朝？」柯志恩認為，如果陳菊市長那時候規畫得夠好，何須韓市長那時候停下來再一次聽民意，再一次請學者專家過來？這樣怪是怪不完的，不要每一次發生事情時，都把罪歸於前朝，利益都由他們來收，這樣是不公平的。

國民黨高市議員黃紹庭痛批，民進黨政府以及議會黨團不要選舉到了就要收割，韓國瑜團隊執政時期在美術館路段，因為有非常多陳抗及意見，因此辦了22場的專家學者公聽會，也提出了很多輕軌優化方案，如果沒有韓團隊時代的優化路線，怎麼會有今天的龍貓隧道？