韓國政府5日指出，由於石油以及農產品價格漲勢已趨緩和，當地9月CPI(消費者物價指數)已連續第2個月下降，有可能是通膨已經見頂的一種跡象。

韓國上個月CPI僅年增5.6%，比8月5.7%稍微低一點，更比7月曾創24年新高的6.3%明顯下降許多。同時，韓國9月CPI只有月增0.3%，但已是連續1年半都保持在當地央行通膨目標2%以上。

韓國政府表示，原油以及蔬果價格不再大漲，CPI因此也未創新高。但是OPEC+為穩定油價在一定程度，祭出日減百萬桶措施，對通膨後勢影響性有待觀察。

根據韓國國家石油公司(KNOC)最新統計，9月當地基準杜拜油價平均每桶降至90.95美元，比8月要少5.68%，但仍比2021年同期要大漲18.32%。因此，石油產品價格也年增16.6%，但月減2.7%。

同時，韓國9月農畜漁產品價格年增6.2%，8月則增7%。至於蔬菜價格大漲22.1%，較8月飆升27.9%有所改善。個人服務方面，價格上漲6.4%，主要拜需求回溫以及抗疫限制鬆綁所賜，更是創1998年4月迄今最大。

若剔除波動較大食品以及石油產品，韓國9月核心CPI年增4.1%，與8月一樣。8月，韓國央行將當地2022年通膨預估，從之前4.6%上修至5.2%，這是自1998年亞洲金融風暴時，首次導入目標值2%以來最高。