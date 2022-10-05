金曲台語歌手高向鵬跌倒昏迷一年 驚傳不敵病魔辭世享壽66歲

台語歌手高向鵬一年前過馬路跌倒後陷入昏迷送醫，沒想到稍早演藝經紀公司執行長林祖兒證實其死訊，享壽66歲，讓圈內好友及粉絲備感不捨，而他去年10月在臉書的PO文，也成為生前最後一次和粉絲分享工作點滴。

高向鵬一年前送醫治療時，雖然陷入昏迷狀態，但求生意志堅強的他，傳出昏迷指數從4進步到5，不過密友透露雖在醫師建議下氣切，四肢會動，但後續狀況沒有好轉，稍早巴瀝史演藝經紀公司執行長林祖兒則在臉書證實高向鵬過世噩耗，除了分享兩人合作的活動紀錄之外，也難過表示：「祝福你在天堂上繼續大紅大紫，更謝謝高大牌同場活動工作時，帶給大家的歡樂，人生的課題畢業了」。

高向鵬去年10月13日曾在臉書PO文，只見他無奈表示：「在疫情舒緩降為一級後，昨天中午第一炮廟會竟然自已唱的歌也不能隨便唱，那會按餒咧，說是版權問題」，對於無法站在舞台上演出給歌迷看，感到些許遺憾，未料事隔幾天就在路上昏倒，如今更被證實死訊，也成為他生前最後一篇PO文。

高向鵬出道36年，和台語歌手傅振輝合唱的《你是我的兄弟》，紅遍大街小巷，更是許多廠商尾牙指定曲，而他也以《福氣啦》與方怡萍獲得第8屆金曲最佳演唱組獎肯定，在全盛時期時，一年活動至少能接上百場，足以見得他在歌壇舉足輕重的地位。