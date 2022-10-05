Nobody in American League history has hit more home runs in a single season than Aaron Judge. #AllRise pic.twitter.com/m9mhzkAhHA — New York Yankees (@Yankees) October 5, 2022

「法官」賈吉（Aaron Judge）今年以62轟成為美聯單季全壘打王，其實早在2017年賈吉還是菜鳥時，他就談過自己可能單季60轟。他在2016年季末初登大聯盟，被排在第八棒，生涯首個打席就是全壘打，隔年石破天驚以52轟改寫菜鳥紀錄，預告他不凡的棒球生涯。

賈吉2017年5月曾在節目上喬裝成記者街訪（戴粗框眼鏡、穿西裝、坐主播台），有洋基球迷對他說：「賈吉實在是非常厲害的新人，但我認為他無法保持這樣的開轟速度（當時13轟），他最後大概可以40轟。」假扮成記者的賈吉說：「我覺得他應該可以保持下去，60轟，甚至70轟？」

有趣的是幾位球迷當面都沒認出賈吉，還有人記錯他的名字「亞當賈吉，我最喜歡的球員，他超強的，絕對是個怪物。」最後賈吉忍不住說：「有人說我長得很像他，你覺得呢？」球迷才驚覺到：「對啊，總覺得有點像，你們臉上都有雀斑。」那畢竟是賈吉生涯起飛的頭兩個月，大家沒那麼熟悉他的長相。同時有網友揶揄這像漫畫《超人》的劇情，超人只要戴上眼鏡就變成無名小卒克拉克肯特。

如今賈吉已是紐約的當紅炸子雞，他的新人球員卡今年5月時就有一張在PWCC市集以32.4萬美元高價售出（新台幣1026萬），雖然價格很誇張但現在看來買家可能是賺到了（那時候他還沒破紀錄），未來漲個幾倍都不奇怪。