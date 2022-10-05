周六（8日）進入「寒露」節氣，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，8日至23日冥王星、土星雖然陸續順行，但還是會經歷一段過渡期，唯有積極行動與溝通才能化解危機。此外，8日至30日太陽金星進入危險範圍，各國元首、政府官員、演藝圈、名人圈等7類人恐面臨突發性財務危機，建議凡事先求穩，才能平安度過這一關。

邱彥龍表示，寒露期間（8日至23日）冥王星與土星兩顆凶星終於陸續順行，冥王星率先在9日順行，弱者會變得強硬，霸道者會更霸道，針鋒相對互不相讓，而土星則在23日順行，壓力會慢慢釋放，這段期間，唯有積極行動與溝通才能化解危機，並出現轉機。

邱彥龍老師指出，雖然寒露期間凶星開始順行，但還是得經過一段過渡期，直到11月17日新局面打開後，才會有解脫枷鎖的感覺，漸漸出現好態勢，因此預料這段期間烏俄戰事會再激烈起來，繼續造成傷亡。

邱彥龍老師提到，現在全球地緣政治僵持不下，多半與經濟利益及領導人面子有關，解套需要各國領袖的智慧。

邱彥龍老師進一步提醒，8日至30日太陽與金星進入危險範圍，凡是各國元首、地區領袖、政府官員、大企業家，甚至演藝圈、直播界或名人圈，會有突發性金融財務危機出現，貪汙、疾病、生死、意外傷難、稅務、遺產、拔官等問題頻傳，但慶幸的是，有福的天選之人在這段期間反而容易聲名大噪，財富蒸蒸日上，好運接踵而至。

邱彥龍老師引用《易林·屯之無妄》卦：「鳴條之圖，北奔犬胡。左衽為長，國號匈奴。主君旄頭，立尊單于。」說明，寒露期間舊產業、新企業會各立尊王，大致國家、地區，小至家庭，必然會有許多風波與損傷導致心累，建議凡事先求穩，定心求根，才能平安度過這段節氣所帶來的星象動盪。