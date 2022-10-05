九合一選舉將至，新竹市長之爭備受關注，很多人好奇，民進黨為何要猛攻民眾黨候選人高虹安？財經名嘴黃世聰分析，因為新竹市為近幾年全台最有錢的縣市，且台積電將進駐新竹縣寶山，可望帶動周邊商機，加上未來新竹市會蓋輕軌，前景看好，所以民進黨絕不能丟掉它。

資深媒體人劉寶傑昨（4）日於主持的談話節目《關鍵時刻》指出，他從民國78年跑地方選舉以來，新竹市從來沒這麼熱鬧過，尤其民進黨竟然傾全黨之力打高虹安，直到他聽了黃世聰的說法才茅塞頓開，因為新竹市為台灣目前發展最快、最有潛力、「最肥」的地方。

竹竹苗若整合為大新竹成為第七都，黃世聰表示新竹市將是最核心之處，現在它也是民進黨於竹竹苗唯一的灘頭堡，所以對綠營來說一定不可以輸掉。

另外，黃世聰也拿出資料佐證新竹市的重要之處，首先，以109年度來看，台最有錢的縣市前3名依序為新竹市、台北市、新竹縣，而108年的數據也顯示，全台灣最富有的3個里依序為新竹市關新里、竹北市東平里、新竹市龍山里。

再來，台積電的2奈米廠將在新竹縣寶山設立，打算聘用9000名員工，黃世聰認為不少人雖於該處上班，但應該會住到新竹市，因此可望帶動周邊商機。

最後，黃世聰提到中央前瞻計畫編列了300億元的新竹輕軌預算，未來輕軌蓋好、新竹大車站也完工，新竹市的面貌會完全不一樣，「所以對民進黨來說，一定要把它守住，不然的話就整個江山完全丟光光。」