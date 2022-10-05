金曲台語歌手高向鵬跌倒昏迷一年 驚傳不敵病魔辭世享壽66歲

66歲資深台語歌手高向鵬去年10月傳出跌倒臥床昏迷，今(5日)突然傳出病逝，稍早媒體報導，演藝圈大姐大白冰冰受訪時，坦言看到消息後就立刻致電給高向鵬的兒子，以往對方都會有禮貌問候聊天，今稍早高向鵬兒子卻婉拒表示：「白阿姨我正在忙，不好意思等下再回妳」，讓白冰冰忍不住想「應該真的是大家想的那樣了」。

在演藝圈是拚命三郎的高向鵬人緣好，噶瑪蘭族原住民出身的他，遺傳了深具特色的嗓音，和女歌手方怡萍更是多年經典搭檔，唱紅〈連杯酒〉、〈福氣啦〉等歌曲，也曾奪下金曲獎勇奪最佳演唱組合獎項，此外他與傅振輝合唱的〈你是我的兄弟〉也是樂迷心中經典，早年他工作多，一年接下的商演活動可達百場。

高向鵬（左）、方怡萍是經典合唱搭檔，如今同框畫面成追憶。（圖／中時資料照片）

而高向鵬私下還相當熱血，年輕時當過打火英雄，加入彰化消防義工勇闖火場，救了不少人命，但也因為人太好，曾被朋友騙倒過兩次會，損失約600萬台幣，但他不以為意，仍與人為善並積極經營副業，他曾與朋友合資開設海鮮餐廳，餐廳生意一度遭逢瓶頸，幸好後來搭上結婚潮，營業額才起死回生。

高向鵬昏迷臥床一年，今傳出病逝，據《三立新聞網》報導，白冰冰稍早表示一年來都有透過高向鵬的家人追蹤他近況，「那時候醫生說不會醒了，但他兒子沒放棄」，白冰冰幫忙求問其他醫師，但別人都說高向鵬已經是「安養狀態」，轉院沒意義，白冰冰不捨所以沒告知高向鵬兒子，只能默默支持關心他們全家，稍早白冰冰再打電話給高向鵬兒子，對方罕見婉拒表示稍晚再回電，白冰冰心疼說：「我想他是真的在忙，應該就是大家想的那樣子。」