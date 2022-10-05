全球景氣出現反轉，電動車大廠特斯拉也受到波及，第三季特斯拉生產的電動車數量比交付給客戶的還多2.2萬，若狀況持續惡化，庫存成本高達12億美元（約新台幣380億）這對向來供不應求的特斯拉而言，相當罕見，這也讓市場認為，特斯拉已經出現衰退的早期跡象，未來將要面對史上最嚴峻的挑戰。

路透社報導，儘管特斯拉的庫存數量相當低，但從過去的經驗來看，庫存增加一直都不是好訊號，更是汽車產業進入下行周期的重要指標，然而這些難關是特斯拉以前從未面對過的，相當考驗公司的彈性。

特斯拉將庫存增加的原因歸咎於物流問題，以合理成本進行運輸變得更為困難，但市場卻認為，根本原因仍是經濟衰退隱憂浮現，大眾購買高價產品的意願降低。

報導提到，如果特斯拉為了迎接高峰期而繼續增加庫存，預估將背負高達12億美元（約新台幣380億）的成本壓力，摩根士丹利分析師Adam Jonas則警告，特斯拉並沒有立即性的危險，但需要高度關注特斯拉在定價與逆風的能力。

美國研調機構Guidehouse Insights分析師Sam Abuelsamid表示，「如果奧斯丁與柏林新工廠的產能無法得到有效利用，特斯拉最終可能在明年第三或第四季遇到財務挑戰。」

事實上，全球汽車產業的景氣都不是很好，研調機構Fitch Solutions表示，預估今年全球汽車銷量將下滑5.4%，且明年不一定能夠好轉，可能僅有部分廠商出現反彈。