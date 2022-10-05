民進黨台北市長參選人陳時中日前對於防疫期間自己的表現，自評整體防疫成績85分、疫苗採購90分，台北市長柯文哲怒嗆陳時中「去死吧」。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天也批，陳時中自我感覺良好，陳應該好好去問100多名因為染疫而死亡民眾的家屬會打幾分。

蔣萬安5日前往萬華廣照宮參拜祈福，針對陳時中自評防疫成績85分，蔣批評陳時中真的自我感覺良好，防疫成績是要由民眾來打分數，而不是自吹自擂。

蔣萬安嗆，陳時中應該好好去問，100多名因為染疫而死亡民眾的家屬會為陳打幾分，沒有把人民放在心中的官員，現在要來當父母官，大家當然不會接受，也難怪歷次民調，陳時中的討厭度都是最高。

他提到，今年6月彭博社有一份全球防疫韌性的排名，總共53個國家，台灣排第52名，只贏過俄羅斯，陳時中在7月離職前，留給世界的台灣防疫印象就是倒數第二，跟陳時中的自我感覺良好落差太大。