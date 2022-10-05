索羅門群島外交部長馬內萊（Jeremiah Manele）4日向媒體表示，在刪除間接提及中國的內容後，該國才同意簽署美國與多個太平洋島國發表的《美國-太平洋夥伴關係宣言》（以下簡稱宣言）。馬內萊還強調，索羅門群島不會在美國與中國之間選邊站。

法新社報導，中國在太平洋地區的軍事、經濟影響力日增，美國對此於9月29日召開首屆美國-太平洋島國峰會。拜登政府承諾，將在未來10年為太平洋島國增加8.1億美元（約合新台幣256億元）的新援助，並和太平洋島國元首發表宣言。之前被媒體報導不會簽署的索羅門群島也在宣言上署名。

宣言內容最終主要集中在關注太平洋地區所面臨的氣候變化、經濟增長和自然災害等問題上。關於安全問題僅泛泛而論，其中雖然特別譴責了俄羅斯入侵烏克蘭，但沒有提到中國。

馬內萊在紐西蘭首都威靈頓對記者說，「有些提法使我們處於不得不選邊站的境地，而我們並不希望被置於不得不選邊站的境地」。這代表索羅門群島首次公開承認其最初對宣言的顧慮。

馬內萊告訴媒體，「在最初的草案中，有一些提法讓我們感到不舒服，但後來經過討論和談判，我們才找到共同點」。在追問之下，他承認草案間接提到了中國。

馬內萊強調，索羅門群島與中方早先簽訂的安全框架協議是該國國家安全戰略的一部分，當中並沒有規定中國可以在當地建立軍事基地。

「我們歡迎美國重新與太平洋地區接觸，我們期待與所有的夥伴合作」，他說，印太地區應該是一個和平、合作和協作的地區，不應該被視為一個對抗、衝突和戰爭的地區。