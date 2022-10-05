戀人在一起久了總是會考慮到是否要結婚，然而談戀愛與婚姻卻是兩件不同的事，大家常說婚姻中的大小事會將兩人的愛消耗殆盡，而《星座巫師》對此就指出「最不適合當夫妻」的3對星座，此3組星座在個性上相去甚遠，一動一靜的狀態讓他們簡直水火不容，在婚後也就有很大的可能性會時常發生爭吵，大家一起來看看有哪些星座上榜吧！

處女座/射手座

處女管太多射手愛自由。(圖/翻攝自觸mii)

處女座與射手座的個性相差非常大，前者喜歡穩定，後者愛好自由，且處女座對於愛人時常會撈叨幾句，這讓喜歡無拘無束的射手座備感壓力，因此在漫長的婚姻生活中，兩人可能會因此發生許多口角和爭執。

天蠍座/水瓶座

天蠍無安全感水瓶忽冷忽熱。(圖/翻攝自觸mii)

天蠍座的朋友們是眾所皆知的無安全感，他們若是有了另一半進而結婚後，會對於伴侶有較強的控制慾，希望能將對方所有行蹤都掌握在手中，不過水瓶座的大家卻相當忽冷忽熱，心態的變化也常常讓人無法捉摸，而這也讓掌控慾極強的天蠍座非常難以接受，因此兩人在相處上也會有所摩擦。

摩羯座/牡羊座

魔羯穩妥牡羊火爆。(圖/翻攝自觸mii)

摩羯座身為土象星座在做事時較為穩當，他們總是會在深思熟慮後才有行動，然而牡羊座的朋友身為火象星座，他們的火爆脾氣可是眾所皆知，且牡羊們在做事情時總是風風火火，不似摩羯座時常要考慮再三，如此一動一靜的組合就算是當朋友也很難了，更別說還要成為相伴一生的夫妻。