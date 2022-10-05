男在洗車場「改車」引擎噴火 驚悚畫面遭網酸：投錢噴泡沫

桃園中壢區1間洗車場3日有民眾疑似在場內維修改車，轎車引擎室突然爆炸起火，整團火焰從引擎噴出，車主後來趕緊找滅火器，影片曝光網友說車主怎麼不直接投幣噴泡沫，業者則怒批洗車場不是個人改裝廠，警消事後呼籲類似的油類火災切勿使用洗車場的高壓水槍滅火，恐會造成火勢擴大。

臉書「記者爆料網」曝光事發影片，當時男子在洗車場內打開轎車引擎蓋疑似準備調整、改裝，正當他走向駕駛座時，引擎室就突然爆炸起火，大量火焰直接衝出，燒了將近1分多鐘，起火瞬間就連洗車廠內監視器都不斷搖晃，可見威力相當驚人，男子見狀大吼「要找滅火器」，離譜狀況讓洗車場業者看了滿肚子火。

桃園中壢區1間洗車場3日有民眾疑似在場內維修改車，轎車引擎室突然爆炸起火，整團火從引擎噴出來，車主後來趕緊找來滅火器。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

該業者事後發文表示「再次強調我們不歡迎到現場進行維修，換機油、改裝行為的車輛」，痛批次事故雖沒有造成嚴重災害，但車主行為相當危險恐怖，也說類似的油類火災切勿使用洗車場的高壓水槍滅火，只能慶幸該名車主當下找了泡沫滅火器。

影片曝光網友紛紛留言「他想要一組不一樣的烤肉架」、「洗車洗到爆炸是不被允許的，趁現在還有時間，再洗一次」、「泡沫投100噴到埋起來」、「我記得中秋節不是已經過了嗎，居然到洗車場烤肉喔，真厲害」、「洗車場裡有最理想的設備，都捨不得花錢用，車主智商堪慮」、「投錢噴泡沫啊」、「一次泡沫，一次高壓處理下去」、「已經著火了還捨不得投幣用泡沫、高壓滅火，老闆當然會不爽」。