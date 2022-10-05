台北外匯經紀公司今早新台幣匯價開盤後再急升1.39角，升破31.7元，開盤價為31.69元，開盤後半小時最高匯價為31.609元。美股四大指數收高，恐慌指數VIX跌破30，帶動台股早盤反彈逾300點，股匯雙揚。

臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚認為，造成全球性通膨的背後原因有很多，各國央行升息趨勢短期內可能還會持續，美元等信評高、安全性高、有避險需求、又有升息空間的貨幣短期內仍有升值空間。較安全的貨幣，在持續升息過程中，通常會較佔便宜，如美元，美國升息幅度與速度相較其他國家來得高且快，先天上又是避險貨幣，結果就是美元指數突破歷史高點，所以短期內這種信評高、安全性高、有避險需求、又有升息空間的貨幣，除非貨幣政策方向出現改變，否則短期內升值的趨勢還會持續。

根據統計資料，FOMC利率意向點陣圖指出，2024、2025年聯邦資金利率中位數回降到3.875%及2.875%，意味著聯準會「前置性升息」態度明確。目前市場靜待今年底聯準會放緩升息腳步的訊號。