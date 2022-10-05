儘管進入傳統淡季，信邦(3023)預估，第4季營運將較第3季下滑個位數百分點，但可創下歷年同期新高，全年業績亦可望創下新高，日系外資維持信邦「優於大盤表現」評等，信邦今天盤中股價強勢走高。

醫療、汽車及綠能需求強勁，信邦9月合併營收為27.88億元，月增1.83%，較去年同期22.38億元成長24.55%，再創單月歷史新高，累計第3季合併營收為81.81億元，較第2季成長8.74%，較去年同期成長22.89%，再創單季歷史新高。

展望第4季，信邦表示，由於逐漸進入淡季，且第4季逢大陸10月十一長假及年底期末盤點，工作天數較少，加上第3季表現優於預期，預估第4季將較第3季下滑個位數百分點，但仍將創下歷年同期新高，全年亦可望創下歷年新高。

日系外資最新報告也維持信邦「優於大盤表現」評等及目標價300元，投信及外資亦站在買方，激勵今天信邦股價強勢走高，站回280元。