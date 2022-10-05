昨天國發基金投資審議會認為投資藥華藥(6446)已達成當初投資目的，經表決後決議將不參與這次增資，大股東放棄增資引起股東議論。又傳出藥華藥與AOP仲裁案再掀波瀾，讓今天開始進行公開申購作業就添許多話題。

藥華藥今年以來漲勢強勁，暫時擺脫AOP官司影響，股價一路上漲，成為新一代生技股王。但AOP的仲裁案昨天再度被報導，藥華藥晚間也緊急發出聲明，強調與AOP間的仲裁案，已在公開資訊觀測站中揭露相關資訊及進度。藥華藥表示，原仲裁判斷認定藥華藥需賠償的部份，已由德國最高法院判決撤銷確定，藥華藥目前對AOP公司並無任何賠償義務存在。至於新仲裁案，程序尚在進行中，無任何新的變化。

過去藥華藥與AOP的合作，當時雙方就用於治療罕見血液疾病的藥物P1101，訂立授權契約與製造契約，由藥華藥負責製造提供有關藥物，AOP負責臨床試驗及藥證程序所需相關數據的產出及歐洲等區域的銷售。據了解，若非與AOP合作、轉移藥華藥研究方向，原本藥華藥是把P1101的重心放在肝病上，不太注意要應用在治療罕見血液疾病上。只不過，沒想到合作第8年雙方關係出現裂痕。

藥華藥與AOP自2009年開始合作，將旗下新藥P1101授權給AOP，由AOP在歐洲進行骨髓腫瘤增生適應症臨床試驗、藥證申請及取得藥證後行銷權利，但後來雙方在合作細節上產生不同的意見，2018年進行國際仲裁。

2020年10月，第一次仲裁程序結果出爐，國際商會(ICC)仲裁判定，藥華藥違法終止契約，且該契約仍屬有效，藥華藥應給付AOP損害賠償，總計金額1.42億歐元及仲裁費135萬歐元；事後藥華藥不服，向德國法院聲請撤銷仲裁判斷，被法院駁回。

去年3月藥華藥重整旗鼓，再向德國聯邦最高法院提出上訴，結果情勢逆轉，同年12月判藥華藥部分勝訴，代表藥華藥不需支付原仲裁判斷的賠償金額。

藥華藥與AOP法律戰已經打了將近5年，目前已進入藥華藥先前於2020下半年所提付之第二仲裁程序，今年3月，AOP向藥華藥請求60億歐元(約新台幣1,890億元)的損害賠償，預計最快明年底才會有結果。