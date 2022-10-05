中共頻以「灰色地帶作戰」騷擾我國，國防部長邱國正今天表示，「第一擊」不僅包括第一槍、第一砲，如果中共戰機飛越我國領空，就是對我發動第一擊。

中共八月對台軍演，戰機、戰艦大舉穿越海峽中線，無人機侵擾外離島管制區。邱國正之前曾強調，國軍絕對不會發動「第一擊」，不讓中共師出有名。

民進黨立委羅致政詢問是否還堅持不會發動「第一擊」？怎樣又算是「第一擊」？邱國正說，以前我們認定對方開砲是「第一擊」，但是現狀已經改變，我們也做出調整，「飛躍的航空器實體，我都認為算是『第一擊』，共機戰機飛越領空，就是『第一擊』。」

羅致政又問，所謂的「現狀」還在不在？「現狀」改變了沒有？邱國正說，有些地方改變了，他（中共）已經要建立新的常態。

羅致政接著問，是否沒辦法恢復以前的現狀了？邱國正坦言：「很難啦！」他說，中線本來就是大家的默契，現在默契被他毀掉了。不過我們的沒有改變，我們在中線以東的地方有訓練區、巡弋區，他若過來我們也有堅持、沒有後退，「我們當然也有紅線，一定會反制。」