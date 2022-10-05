藝人許維恩去年與小6歲男星王家梁結婚，婚後不時高調放閃閃瞎眾人，不過近來卻被眼尖網友揪出揹山寨包，她除了大方認錯之外，也強調：「不會再背它了」，引發正反兩派網友議論，對此，網紅陳沂不解明明已經侵害品牌智慧財產權，為何還一堆網友護航，更點出許維恩「人設崩壞」。

陳沂表示許維恩揹山寨包被抓包，明明已經侵害品牌智慧財產權，卻一堆網友護航：「誰說包包一定要貴的，揹便宜的不行嗎」、「只會批評，我們的社會難道不能多一點寬容一點愛嗎」，眾多言論看的她相當傻眼，接著點出若是款式類似還好，問題是上面印有大大一個「BUREEBRY」，而且還把「BURBERRY」寫成盜版的「BUREEBRY」，如同「Adidas」在夜市賣的盜版會寫成「Abibas」。

陳沂強調許維恩的問題出在「人設崩壞」，打造精品名媛形象的她，居然連品牌名稱印錯也沒發現，對照先前表示自己多懂精品，如今看來根本就是謊言，接著不忘嘲諷：「看到許維恩揹假包的照片第一瞬間，根本認不出是許維恩，我記得她剛出道的時候很漂亮充滿仙氣，現在的感覺是充滿俗氣」。

對此，網友紛紛留言：「年輕的時候完全靠天生外貌優勢，年紀大了卻沒有隨時間精進內在」、「懷疑她會不會連Burberry 怎麼拚都看不出來」、「整個人氣質下降很多，已經跟美女畫不上等號了」、「護航的人不知道是不是也假貨拿習慣，習慣成自然」、「買不起不想背名牌包跟背仿冒品是兩回事」。