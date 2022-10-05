56歲「凍齡美魔女」胡文英因上綜藝節目，分享被小26歲鮮肉追求的經歷爆紅， 之後不時在IG放上大尺度照，包括兔女郎、人體彩繪、S女王，刺激觀眾的眼球，最近一組照片則用紅色細膠帶，巧妙遮住三點以及神祕三角洲，然而她常因照片被私訊辱罵，甚至有人說這麼愛露乾脆去賣，被導演找去演八大剛好而已。

外拍已有10多年經驗的胡文英，近來在IG放上新一組的大尺度照，可見到胡文英脫光全身衣服，僅以紅膠帶貼滿全身，包括謎之點點和三角洲，都被黏出特定的圖樣，胡文英便以此大膽造型，在拍攝場景的黑色轎車內，做出多組撩人姿勢，不時眼睛放電、抬腿等吸引粉絲的目光，下車後更以白光照亮屁股蛋，超級震撼。

胡文英以紅色細膠帶黏滿全身，畫面超級震撼。(圖/胡文英 IG)

胡文英對這組超搶眼的紅膠帶照說明，「性感不猥褻，嫵媚不情色，這是我拍照心中的一把尺」，然而，不少攝影師拍照都會超過上述原則，但即使給再多的金錢都無法牴觸她的原則。胡文英嚴正強調，拍攝貼滿全身膠帶、光溜溜呈現身體的照片，是在追求藝術創作而非低俗不堪，因為身體也是創作的一種手法。

胡文英在黑色轎車外露出半邊屁股蛋，並指出這是藝術創作的一種形式。(圖/胡文英 IG)

有觀眾好奇問撕膠帶是不是很痛，她也回說撕下的過程真的爆痛，尤其胸部謎之點點的周圍，本就是身體的敏感地帶，更是痛到難以想像。其他觀眾見她如此用心拍攝，紛紛誇獎寫下：「超美的女戰士裝扮」、「膠帶黏的有用心」、「撕膠帶時候，最痛苦」、「這樣的作品，有藝術美感」、「有創意不錯下次改貼透明膠帶。」