美系外資針對譜瑞-KY(4966)出具最新研究報告，看好譜瑞-KY的股價修正有機會已經觸底，新品週期效應將在明年陸續發酵，且蘋果的自製威脅在未來3年內還不會有影響，故將譜瑞-KY評等從中立調升到加碼、目標價717元。譜瑞-KY今股價掀起強勁反彈，早盤後就攻上漲停價735元鎖住，一舉超越外資目標價。

美系外資表示，譜瑞-KY(4966)過去3個月股價向下修正高達51%，主要反映第三季的保守展望以及蘋果提升自製的威脅，但目前初估，蘋果的自製威脅在未來3年內還不會有影響。

美系外資表示，基於我們的半導體週期，股票選擇是基於定價能力、需求/供應和股票收益，廣義來看，譜瑞-KY的股價修正有機會已經觸底，主要是基於三原因，首先，儘管近期譜瑞-KY對DDI的定價能力還是很差，但在過去兩年中，譜瑞-KY的T-con和高速傳輸晶片定價保持穩定，再者，譜瑞-KY擁有良好得晶圓管理能力，截至第二季底，其庫存天數為80天，明顯優於同業的100~200天；最後，由於預計NB可能會進一步修正到2023年，但譜瑞-KY的為蘋果重要供應鏈，有利於股價向上，故將譜瑞-KY評等從中立調升到加碼、目標價717元。

美系外資表示，看好譜瑞-KY自2023年下半年開始將進入新品週期。USB 4的規範升級速度在整體消費者疲軟的情況下比預期來的慢，但相向滲透率率會自2023年開始浮現，尤其是2023年下半年開始。目前蘋果對miniLED面板的滲透率依舊低，但預計蘋果將從2024年開始會轉向AMOLED T-con，若2024年11吋/12.9吋的iPad Pro和 2025年的14吋/16吋MacBook Pro均採用的話，因AMOLED T-con ASP至少比LCD T-CON高50%，則譜瑞-KY將受益。