歐股同步於全球股市表現，周二收市大漲；市場越來越相信，主要央行可能會放緩未來升息腳步。

周二泛歐Stoxx 600指數收盤大漲12.20點或3.12%，為403.03點，並延續到連續第三個交易日的上漲，且錄得自三月中旬以來最佳單日表現。所有的板塊都出現上漲，其中旅遊休閒股升6.2%，領漲最多。

歐洲股市在九月明顯下滑，當時市場主要是受到升息的不安情緒影響，另外英國的財政計畫，也在九月最後一周帶給市場恐慌。

盈透證券(Interactive Brokers)首席策略師Steve Sosnick說：「上周每個人都陷入恐慌，現在我們已經看到情勢的放緩。現在大家的心理是，升息最糟的情形已經離到我們身後」。

周一美國公佈的製造業資料令人產生希望：升息正開始抑制需求，央行們可能會開始緩和自己的鷹派姿態。此讓全球股市吃下一顆定心丸。

另一個讓股市放心的消息是澳洲央行做出令人意外的決定，僅小幅升息25基點，升幅低於預期。

周二公布的歐元區八月生產者價格指數(PPI)顯示，其核心PPI漲幅有所緩解。

Sosnick再言，任何核心通膨的改善，都被市場視為是好消息，因為這將讓央行在升息方面不再那麼激進。

英國政府逆轉了有爭議的減稅計畫，讓英國股市連漲兩天，周二收漲2.6%。

Stoxx 600指數從今年以來已經下跌17.4%。歐洲地區正艱難地應對能源危機，而俄烏戰爭讓情勢進一步惡化；此外，聯準會和其它主要國家央行採取激進措施來遏制通膨，讓人們越來越擔心經濟衰退。

科技股上漲5.1%；其中艾司摩爾(ASML)、意法半導體、英飛凌等晶片製造商上漲。歐洲議會通過了為手機、平板電腦等充電接口設定統一的規格。

瑞士化學產品製造商西卡(Sika)在上調全年銷售預測後，股價上揚6%。