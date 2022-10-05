不少人失戀會陷入悲傷情緒無法自拔，桃園一名郭姓男外送員，昨日晚間11時在路邊看見一名只穿長版T – shirt，沒穿內衣褲、打赤腳的少女，上前詢問才知道少女因為失戀心情不好，一個人在街上閒晃，他好心送少女返家，事後他將這段經歷PO上網，引發網友讚賞，「她能遇到你這正人君子，真的很幸運」。

郭男昨（4）日於臉書社團《外送員的奇聞怪事》指出，晚間11時騎車外送行經桃園中山路附近，途中看到一名穿長版T – shirt、打赤腳的少女，當下以為少女喝醉酒，想替她叫警察，結果靠近一看才發現少女只穿著一件長版T-shirt，裡面什麼都沒穿，他擔心對方是被性侵，拿出手機要報警。

此時少女向郭男表示，自己沒有被性侵，也不需要找警察，只是和男友分手，心情不好才會一個人漫無目的的走1個多小時，因為手機及錢包都沒帶出門，也不知怎麼回家，郭男向少女表示自己願意載她回家，但路上若遇到警察攔查，就會馬上把她交給警察，少女也點頭說好，少女在郭男的幫助下順利返家，郭男離開前也提醒少女，不管分手有多傷心，也不能只穿一件衣服就出門，重點是連錢包都沒帶。

貼文曝光，網友紛紛留言，「好人一生平安，你會有好報的」、「很幸運遇到好心人」、「幸虧她遇到的是你這位正人君子，真的很幸運，好人一生平安」、「她能遇到你真的很幸運，如果遇到壞人，結果可能就不是這樣了」、「你人真的很好，但男生也要懂得保護自己」。