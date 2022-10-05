台股加權指數5日開在13,727.30點，權王台積電（2330）開在444.5元，雙雙開漲，股王信驊（5274）早盤大漲逾4％，股后大立光（3008）亦上漲2％，ABF載板三雄早盤上漲0.8％～2％，矽智財相關個股股價亦步翻揚，電子股表現強勁，帶動台股早盤指數延續反彈走勢，大漲逾230點，站上13,800點關卡。

國際油價上漲，因OPEC+考慮將每日產量減少逾100多萬桶，以支撐價格，這將是自新冠疫情開始以來的最大幅度減產。

美股四大指數延續反彈氣勢、收盤均上漲近3％，道瓊指數重新站回30,000點。投資者繼續關注美國聯準會的緊縮貨幣政策會不會轉向，美債收益率繼續下滑，美元回落，貨幣市場預計聯邦基金利率將在2023年3月見頂。

群益投顧指出，台股被動跟隨國際股市反彈，預期量能無法有效放大，資金將於各類題材、中小型股快速輪動。

建議以9月營收表現為依據，尋找短波段或區間操作題材，指數區間在13,500～13,900點。