美國超級航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）4日展開首度部署

歷經多年挫折，還有不斷飆升的成本，身價高昂的美國最先進航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）終於展開部署了。

據《海軍新聞》（Naval News）與《商業內幕》（Business Insider）網4日報導，美國為了維持超越中俄的優勢，在「福特」號上採用了許多先進技術，卻也讓它付出龐大的代價，導致嚴重超支，進度落後多年。原本美國海軍預計，4年前可展開首度部署，但如今才終於駛離維吉尼亞州諾福克（Norfolk），前往大西洋展開所謂「保留服役部署」（service-retained deployment）的短期巡弋任務。

原本部署預定周一展開，但由於氣候變化，首度部署只好延到第二天。而「福特」號所採用的電磁彈射器，先進攔截器和武器升降機等新技術，都大幅超越了10艘尼米茲級（Nimitz-Class）核動力航母。不過，由於「福特」號耗費了130億美元（近4140億台幣），先前曾面臨從國會到白宮的痛批。而美國前總統川普更是經常抱怨它的外觀和艦上系統，認為它恐怕不會有啟用的一天。

然而，「福特」號卻通過一切必要的測試與維修，如今終於開始部署了。而在這次短期部署中，主要是讓艦上官兵有機會想出最好的作業方式。由於這次是「保留服役部署」，負責掌控的是美國第二艦隊海軍作戰和指揮部長，而不是地區作戰司令。

More shots of today's departure of carrier USS GERALD R #FORD CVN78 from Norfolk Naval Base to begin her inaugural deployment. Note British carrier HMS QUEEN ELIZABETH R08 at right in the 1st pic; she's just back from hosting a conference in New York City pic.twitter.com/4QphrhZhGk — Chris Cavas (@CavasShips) October 4, 2022

USS Gerald R Ford (CVN 78), on its maiden deployment. Departing from Norfolk, Virginia, we watched it from historic Fort Monroe. pic.twitter.com/C6XcYAGjpV — Julie Patrick Clark (@JulesGuitar) October 4, 2022

在這次部署中，「福特」號將和「諾曼第」號（USS Normandy，CG-60）飛彈巡洋艦、「拉梅奇」號驅逐艦（USS Ramage，DDG-61）、「麥克福爾」號驅逐艦（USS McFaul，DDG-74）和「湯馬斯·哈德納」號（USS Thomas Hudner）驅逐艦等組成航母打擊群。

而「福特」號航母打擊群將在大西洋和加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、西班牙和瑞典等8個北約（NATO）盟國及夥伴，共9,000名人員，20艘軍艦和60架軍機進行各式演習。