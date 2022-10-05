民進黨台北市長參選人陳時中10月1日，盛大成立競選總部，綠營要角幾乎都到齊，而副總統賴清德上台助講時說了一句「台北市是疫情的開始」，此話引發熱議。台北市柯文哲認為「賴清德不出12小時必為失言道歉」，但隔了12小時賴清德並未為此致歉，柯文哲給自己一個台階下，表示「人在江湖，賴清德不能依自己的意思做」。針對賴清德「台北市是疫情的開始」的這句話，指揮中心指揮官王必勝3日受訪時幫忙緩頰，強調自己已將賴清德那一整段發言看完，認為賴清德是站在對台北市市民體恤的立場，而說出這番話。

賴清德台北、台中輔選網友熱議！ 單日聲量飆破2萬筆

賴清德近期頻頻幫忙站台，替陳時中輔選時，喊出「台北市是疫情的開始」；為民進黨台中市長參選人蔡其昌助講時，大讚蔡其昌就像烏克蘭總統澤倫斯基一樣保衛民眾，連番言論皆引起討論。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022年9月26日～2022年10月02日），近一週賴清德的網路聲量飆破4萬筆，其中10月2日單日負面聲量達到8,266筆，正面聲量僅2,737筆，負面聲量為正面聲量的3倍。主要原因為10月1日賴清德替陳時中站台時表示「台北是疫情的開始」，這句話直到隔天還在持續延燒，再加上賴清德10月2日赴台中幫忙民進黨台中市長參選人蔡其昌站台致詞時，以澤倫斯基比擬蔡其昌，也吸引不少負面聲量。

賴清德站台失言？單日負面聲量逼近9千筆 學者：選情上恐幫倒忙

中華民國防疫學會理事長王任賢則表示，賴清德不是糊塗人，更不會講糊塗話，王任賢：「在選舉場合會講這種話，我認為不是無心，可能是有意講的，或許是不同派系內鬥嚴重。」王任賢進一步表示， 賴清德應該主動出來說明，不然對選情真的就像幫倒忙，也難怪在喊當選的時候，陳時中手會舉一半而已。

針對賴清德連兩天站台輔選致詞都引起風波，東華大學教授施正鋒表示：「賴清德是不是累了，要不要喝提神飲料？」施正鋒認為一般人都知道當時的「3+11」政策造成疫情破口，但卻刻意推給台北市，許多台北市民心中都有不少感受，施正鋒：「我認為凹得太牽強，雙北疫情很嚴重的時候，黃偉哲和賴清德都在罵台北，這筆帳要怎麼算。」

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

賴清德近三日關鍵字 「傷害、失言、不負責任、道歉」全入列

同樣根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022年9月30日~2022年10月2日）賴清德近三日網路熱門關鍵字，包括「副總統、陳時中、總部、成立、競總」都擠進了排行榜；另外像是「疫情、破口、起點、傷害、失言、不負責任」也都入列，而「柯文哲」認為賴清德「不出」24小時就會「道歉」，相關系列討論字詞也成網友熱搜關鍵字。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月26日至2022年10月02日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『賴清德』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「網路好感度」(註3)。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。