國民黨高雄市長參選人柯志恩今早到大立（仁德）早市掃街。（柯宗緯攝）

根據入口網站Yahoo所做的民調，從4日起截至5日上午10時，國民黨高雄市長參選人柯志恩以40.9％，超越民進黨現任市長陳其邁的38.1％。對此，柯志恩認為，民調僅供參考，判斷非與前市長韓國瑜碰面後才「反超車」，應該與930大造勢有直接相關。

Yahoo該民調從10月4起時投票至10月13日止， 你看好哪位參選人當選高雄市長，其中一題看好誰當選高雄市長？截至今天上午10時，柯志恩領先陳其邁2.8％。至於認為韓國瑜出馬站台，對選情有影響，目前「一定會」選項以超過4成領先。

對此，柯志恩表示，媒體告訴她才知道有該份民調，任何民調不論高或低，她都保持尊重態度，但跟昨天與韓市長見面沒有太直接相關，推斷是跟930大造勢有直接相關，現在走到地方大家對柯志恩的認識度、認知都高了非常多。

針對韓國瑜在媒體專訪自嘲「是補藥還是瀉藥」，柯志恩笑說，這是韓式說話風格，韓也特別提到，因為在過去期間確實有很多人會喜歡他，但是也很多人沒那麼喜歡他，所以他完全尊重不同地區參選人的輔選策略，如果需要他站台，他會很樂意。

至於是否希望早點與韓國瑜合體造勢？柯志恩強調，「我想高雄是柯志恩在選舉，我還是會繼續走我自己的路」，韓市長也特別預告在10月初會為特定議員輔選，還是尊重韓團隊由他們自己來做發布。