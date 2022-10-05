妨害風化前科的曾姓男子到嘉義市一家連鎖藥局，佯稱肚臍下方長痘痘，要女藥師助理到廁所幫忙檢視，卻趁機拉她的手觸摸生殖器，女助理掙脫，曾男竟要求等他勃起，女助理藉故逃離，嘉義地院依強制猥褻罪判曾男6月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，曾男於今年4月6日下午到這家藥局，請女助理到廁所幫忙查看肚臍下方的痘痘，女助理跟他進去廁所，曾男突然拉下褲子、裸露生殖器，女助理表示沒有紅腫，他竟然以左手強拉她的右手去觸摸其生殖器。

女助理掙脫，將手抽回，要求曾男到泌尿科檢查，曾男卻要求她等他勃起後快要射精會比較明顯，女理助虛與委蛇，匆忙逃離，曾男又要求店員找她進入廁所查看，甲女不堪其擾，在廁所門口請他穿好褲子，到泌尿科檢查，曾男拖延在廁所自行射精後才走出廁所。

法官審理認為，與女友同住、單身的曾男因妨害風化案曾被屏東地方法院簡易判決有期徒刑3月確定，今年3月間易科罰金執行完畢，素行非佳，為逞自身情慾，竟為侵害女助理的性自主權，造成其心理傷害非輕。

但衡酌曾男犯後坦承犯行，態度尚可，雖有調解意願，卻尚未與受害女助理達成和解，賠償告訴人之損失，依強制猥褻罪判6個月有期徒刑，如易科罰金以1000元折算1日。